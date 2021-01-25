شاهد.. يوسف شاهين في لقاء نادر: مش عايز جوايز ولا تكريم

"سكوت .. أكشن" بملامح تملؤها الجدية والإصرار والمثابرة للوصول إلى أفضل أداء من الممثلين والمصورين وجميع العاملين في الاستديو، كان العالمي يوسف شاهين يسعى لأن يرتقي دائما بمستوى السينما في مصر، فقد كان طموحه أكبر من الجوائز والتكريم، وكان يريد تقديم أفضل ما لديه في كل أعماله.





ولد العالمي يوسف شاهين في 25 يناير من عام 1926، في مدينة الاسكندرية، قد العديد من الأفلام للسينما المصرية وعلى يده خرج نجوما أطلوا علينا في الخمسينات والسيتينات وكان وجوده في أي فيلم يعني تميمة الحظ لنجاح العمل.





في ذكرى ميلاد العبقري يوسف شاهين، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليوسف شاهين في إحدى لقاءاته النادرة والتي ظهر فيها أثناء فترة شبابه مع إحدى المذيعات اللبنانيات يتحدث من خلالها عن آراء النقاد في أفلامه وطموحاته في المستقبل.





قال شاهين إن الجوائز والتكريم لم يكونا حلمه على الإطلاق حينما فكر في الدخول إلى عالم الفن والإخراج، فقد كان يسعى للنجاح ولم يسع أبدا لأي تكريم حصل عليه بل كان يريد دائما الوصول بأفلامه للعالمية وكان يرى تعنتا أجنبيا شديدا في ظهور الأفلام العربية والمصرية في الوصول إلى العالم.





وأوضح شاهين أن النقاد كانوا يتهموه دائما في الغموض في اختيار نظرته للأفلام وطريقة عرضه لقصة الفيلم، ولكن رده على ذلك النقد كان واضحا وأكد أنه كان يرى دائما زاوية أخرى لأي رواية ولا يسعى أن يكرر مشهدا قام به مرة أخرى وأن الغموض أحيانا يثير فضول المشاهد لمتابعة الفيلم لكشف السر في النهاية.





