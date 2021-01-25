رئيس وزراء بريطانيا: ننظر في فرض حظر على الفنادق وتشديد الاجراءات على الوافدين





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته تنظر بجدية لفرض حظر على الفنادق بسبب فيروس كورونا المستجد.

ذكر رئيس الوزراء البريطاني: " علينا إيجاد حل لحالات العدوى الآتية عبر الحدود".





كما أكد بوريس جونسون أن الحكومة ستدرس إمكانية تخفيف بعض إجراءات الإغلاق قبل منتصف فبراير.





لكنه لم يستطع ضمان عودة المدارس قبل عطلة عيد الفصح.





أدلى جونسون بهذه التصريحات أثناء زيارته لموقع التطعيم في نادي بارنيت لكرة القدم في شمال لندن صباح يوم الاثنين ، حيث تم تسليم حوالي 13000 جرعة منذ منتصف ديسمبر.





وقال رئيس الوزراء للصحفيين إن الحكومة "تدرس إمكانية تخفيف بعض الإجراءات" قبل الشهر المقبل ، لكنها أكدت أنها لا تريد أن ترى زيادة كبيرة في العدوى.





اضاف جونسون: "أعتقد الآن أن هذا الإنجاز الهائل قد تحقق من طرح برنامج التطعيم".





تابع "أتفهم تمامًا مشاعر الإحباط لدى أولياء الأمور ، وأشكر المعلمين حقًا على ما يفعلونه ، والجهود الهائلة التي سيبذلونها لتعليم الأطفال عبر الإنترنت ، وقدمت الحكومة الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ... أعلم أن هذا ليس بديلًا للتعلم المباشر وجهًا لوجه. صدقوني ، ليس هناك ما أريد القيام به أكثر من إعادة فتح المدارس ، لقد ناضلت لإبقاء المدارس مفتوحة لأطول فترة ممكنة".







