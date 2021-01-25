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اقتصاد

بلغت قيمته 859 مليار دولار... انخفاض الاستثمار العالمي بنسبة 42% خلال 2020

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:59 م
تراجع الاستثمار العالمى
تراجع الاستثمار العالمى
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وكالات
أعلن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" عن انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 ،حيث انخفض بنسبة 42% إلى ما يقدر ب 859 مليار دولار أمريكي ،مقارنة بـ 1،5 تريليونات دولار في عام 2019.

وكشف تقرير الأنكتاد الثامن والثلاثين لرصد اتجاهات الاستثمار العالمي أن الانخفاض تركز في البلدان المتقدمة حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 69% بنحو 229 مليار دولار ، وجفت التدفقات إلى أوروبا إلى 4 مليارات ، كما سجل انخفاضا حادا في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 49% إلى 134 مليار دولار .

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وتراجع الاستثمار في الاقتصادات النامية بنسبة 12% إلى ما يقدر بنحو 616 مليار دولار ، وهي الاقتصادات التي حازت 72% من إجمالي الاستثمارات العام الماضي .

وتصدرت الصين قائمة أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر .

وتوقع الأنكتاد في تقريره أن يظل اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفا في العام الجاري 2021 .
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