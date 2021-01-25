صاحب بجد...نادر حمدي يوجه رسالة مؤثرة لصديقه الفنان محمد عطية





وظهر نادر حمدي مع صديقه الفنان محمد عطية و علق قائلا :" لما يبقى عندك صاحب بجد بيقف معاك و بيستحملك و فاهمك اكتر من نفسك ♥️🙏♥️ #محمد_عطيه

عقبال فرحك يا عطعط 🤗♥️🙏 و انا منهار من العياط انا كمان 🤗😍♥️ "





وكان احتفل منذ عدة أيام الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.

وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.

نشر الفنان نادر حمدي صورة جديدة له من حفل زفافه وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.