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أخبار العالم

يخص السفر| تحذير مهم من المفوضية الأوروبية بشأن كورونا المتحور

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:04 م
تحذير هام من المفوضية
تحذير هام من المفوضية الأوروبية بشأن السفر بسبب السلالة المت
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قسم الخارجي
حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، من السفر غير الضروري بسبب السلالة المتحورة لفيروس كورونا.

وقالت المفوضية الاوروبية إنها تفرض فحوصا على القادمين لدول الاتحاد.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية عن محادثات تجريها  مع شركة أسترازينيكا بعد تأخر توريد اللقاح.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن الاتحاد الأوروبي يترك الباب مفتوحا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد شركات الأدوية التي أخرت بشكل غير متوقع تسليم لقاحات كوفيد-19.

وقال ميشيل لـ "أوروبا 1": "يمكننا استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لنا لهذا الغرض". وأضاف: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إنفاذ العقود الموقعة من قبل صناعة الأدوية".

وكان رد فعل العديد من القادة عبر الكتلة قويًا على التأخيرات، بينما تحاول باريس إيجاد بدائل حتى يعود إنتاج اللقاحات إلى طبيعته.

وكشف وزير الصحة الألماني، ينس سبان، عن توقعاته في أن يجيز الاتحاد الأوروبي لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة.

وكشف وزير الصحة الألماني، ينس سبان، عن توقعاته في أن يجيز الاتحاد الأوروبي لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة.

وأكدت الصحة الألمانية، أنه لا مؤشرات على أي مشاكل في تسليم شحنات لقاح موديرنا.
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