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برلمان

وزير القوى العاملة: صرف 186.5 مليون جنيه رعاية اجتماعية لمليون عامل غير منتظم

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:41 م
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى ويوسف سامح-خالد مشعل
شرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة جهود وزارته لتحقيق الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة.

وقال خلال الجلسة العامة " ساهمت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية  لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال  وزير القوى العاملة خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، إنه "تم صرف 186 مليونًا و533 ألفا و220 جنيها علي الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12 ألف و182 عاملا". 

و أضاف " وتم صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيها علي الرعاية الصحية لنحو 34 ألفًا و232 عاملا، مشيرًا إلى أنه تم إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم، بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه.

و قال الوزير: تم عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة  لنحو 169 ألفا و223 عاملا غير منتظم، بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم .

وتابع الوزير:تم تنفيذ 3 قوافل طبية (عينك في عنينا) للكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة.

وأضاف :" تم التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات و تم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولي".

وقال أنه تم إصدار قرار وزاري رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
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