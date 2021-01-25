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برلمان

سياحة النواب: انتهينا من قانون بوابة العمرة.. وطالبنا بفتح تراخيص السياحة الداخلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:38 م
العمرة
العمرة
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فريدة محمد

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب،  انتهاء اللجنة من نظر مشروع قانون  إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، للعرض على الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الفترة المقبلة، بحسب جدول الأعمال الذي تقره هيئة مكتب المجلس للانتهاء من الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن  مشروع القانون يستهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

ولفت وكيل  لجنة السياحة بمجلس النواب إلي أن البوابة الإلكترونية تعد آليه جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية ستكون  العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم.

وأكد النائب عمرو هندي  علي أن الحكومة تعهدت أمام اللجنة ، بأن مشروع القانون من شأنه أن يسيطر على الاقل بنسبة ٩٠٪من تجارة تأشيرات العمرة، مشيرا إلي أنه آثار ملف  وقف تراخيص شركات السياحة  مطالبا بفتح التراخيص على الاقل للسياحة الداخلية، خاصة أن عملية  الوقف للتراخيص يمنع مستثمرين حقيقيين من دخول مجال السياحة، مؤكدا على أن ممثلي الحكومة أكدوا على أنه  يجري دراسة هذا الملف  والشركات التى لا تعمل فى المجال يتم إنهاء تراخيصها.
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