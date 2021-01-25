سجين والدته .. تدخل السريع لإيداع "محمد" ابن المنصورة بمستشفي الامراض النفسية

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لقيام لجنة اغاثة اجتماعية وصحية لتقديم كافة اوجه الدعم الصحية والاجتماعية لحالة الشاب المريض الذي قيدته امه بالسلال بالمنزل داخل قفص حديدي ، لظروف مرضه النفسي واسرته بالمنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالحالات الانسانية و الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم بالمحافظات،ففي محافظة الدقهلية وفي استجابة فورية من الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ،

وقد اوضح وكيل وزارة الصحة ان الشاب يخضع حاليا للفحصوات الطبية وعقب الانتهاء من الفحوصات سيتم دخوله مستشفى الامراض النفسيه بدميره،بمركز طلخا.

واضاف انه تم ايضا اخد مسحة من المواطن وأخد عينة لعمل صورة دم و التحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم له ..

واوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي انه تم توفير مواد غذائيه للاسرة بمحل اقامتها بعزبه الشال حيث يقيم بالمنزل مع الشاب الوالده و شقتيقين احداهما أسره مسجون ولديها طفلين وقد تم صرف 500 جنيه دفعه واحدة مساعدة للاسرة، وحيث مصدر الدخل معاش الوالده 900جنيه فقط كما تقرر صرف 300 ج شهريا من مؤسسه التكافل الاجتماعى لسداد نصف الايجار،و صرف 300ج شهريا للابنه الاولي من مؤسسه التكافل الاجتماعي وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامه، وصرف 300ج شهريا للابنه الثانية وتسجيلها على برنامج تكافل وكرامه.

وقد اكد محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا في تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لجميع الحالات الانسانية والاسر الاولي بالرعاية بنطاق المحافظة.