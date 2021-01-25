وزير القوى العاملة: نسعى لخفض معدلات البطالة من 7.3% إلى 5%

شرح محمد سعفان وزير القوى العاملة الرؤية المستقبلية للوزارة قائلا خلال الجلسة العامة للبرلمان إن وزارته تستهدف خفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 % وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والجهات الوطنية الشريكة ، ومنظمات المجتمع المدني ، والشراكة مع القطاع الخاص.





وأضاف: "تسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل المصري من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم متحدي الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين".





وقال الوزير تستهدف الوزارة تحقيق تلك الرؤية من خلال العمل على التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة. و توفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل و تعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية. و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية و إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف.





وتابع الوزير خلال الجلسة العامة " نستهدف تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة انتاجيته و توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم و الانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيًا.



