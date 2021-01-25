ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير القوى العاملة: نسعى لخفض معدلات البطالة من 7.3% إلى 5%

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:19 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة أمام النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
شرح محمد سعفان وزير القوى العاملة الرؤية المستقبلية للوزارة  قائلا خلال الجلسة العامة  للبرلمان إن وزارته تستهدف خفض معدلات البطالة من 7.3 % قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6 %  وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والجهات الوطنية الشريكة ، ومنظمات المجتمع المدني ، والشراكة مع القطاع الخاص. 

وأضاف: "تسعى وزارة القوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل المصري من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم متحدي الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين".

وقال الوزير تستهدف الوزارة تحقيق تلك الرؤية من خلال العمل على التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة. و توفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل  و تعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية. و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية   و إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف.

وتابع الوزير خلال الجلسة العامة " نستهدف  تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة انتاجيته و توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم  و الانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يدشن موقع زراعة 6000 متر بالأشجار المثمرة بـ الأقصر

سعفان: نستهدف خفض معدل البطالة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب.. تدريب ذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم من خلال مبادرة مصر بكم أجمل.. وتحصيل 208 ملايين جنيه مستحقات المصريين بالخارج

وزير القوى العاملة: تشغيل 221 ألفا و808 بالقطاع الخاص خلال 2020

وزير القوى العاملة: نسعى لتوفير وظائف لائقة للشباب والحد من البطالة

وزير القوى العاملة: تشغيل مليون و614 ألف شاب بالقطاع الخاص و الاستثماري

ننشر نص كلمة وزير القوى العاملة أمام مجلس النواب

ترشيحاتنا

باتشيكو يدرس تجميد محمود علاء| وهذه تطورات رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

تعرف على موعد جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي

شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري غدا

في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة

أول تعليق من قطر على محاولة استهداف الحوثيين لـ الرياض

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد