بعد مبادرة تطوير الريف المصري .. وزير الأوقاف يقرر رفع كفاءة جميع المساجد بالقرى المستهدفة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن وزارة ستقوم في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفِي جميع توابعها ، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة ، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء الموقر ، حيث تعمل الوزارة بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التي حددها سيادة الرئيس بثلاث سنوات ، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا .





وأضاف وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في خمسة أشهر فقط من سبتمبر ٢٠٢٠ م إلى نهاية يناير ٢٠٢١ م .



