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برلمان

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: توفير فرص عمل للشباب بالداخل وبالخارج يتصدر أولوياتنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:26 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة أمام النواب
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فريدة محمدو ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة تتصدر الأهداف الرئيسية التي تسعى وزارة القوى العاملة، وكل الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها.

وقال سعفان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين: "انتهز هذه المناسبة لأبعث إلى أعضاء هذا المجلس الموقر من هذا المكان بهذا التنوع -الذي يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب، والعناصر الشبابية الواعدة، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر- بالتهنئة بثقة شعب مصر العظيم لتمثيله في هذا المجلس، ولتعبروا عن تطلعاته وآماله ولتحملوا مطالبه، ساعين لتحقيقها يدًا بيد مع الحكومة التي لن تألوا جهدًا في سبيل تحقيق تلك المطالب، لتستمر مسيرتنا الدستورية نحو تعميق ديمقراطيتنا المعاصرة التي رسخ أصولها وأرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجيا الله عز وجل أن تعبر مصر إلى أفاق أرحب من التقدم والرقي والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "في هذا المضمار فإنه انطلاقا لما نتطلعه من أفاق جديدة لتضافر الجهود بين مجلسكم والحكومة وإرساء لأواصر التعاون والتضافر لتحقيق المصالح العليا لدولتنا المصرية العزيزة، فإنني أتشرف بعرض ما قامت به الوزارة في إطار ما تتحمله علي عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيم الوسائل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة".
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