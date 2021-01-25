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فن

شريهان تنعي عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة شريهان على نعى الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر 72 عاما.

كتبت شريهان عبر حسابها على Twitter: "رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد، وبقي العلم والعمل وإحترامنا ودعائنا وحبنا جميعًا لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

أضافت: "أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته، أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبلة الكحلاوي".

الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.  

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