شريهان تنعي عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة شريهان على نعى الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر 72 عاما.





كتبت شريهان عبر حسابها على Twitter: "رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد، وبقي العلم والعمل وإحترامنا ودعائنا وحبنا جميعًا لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله".





أضافت: "أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته، أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبلة الكحلاوي ".



