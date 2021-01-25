إجراءات غير مسبوقة بعد اكتشاف سلالة كورونا المرعبة بمستشفى ألماني

وضعت السلطات الألمانية مستشفى تحت الحجر الصحي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، حيث قال مستشفى فيفانتس هومبولت في برلين في بيان صحفي إنه أوقف قبول المرضى الجدد منذ يوم الجمعة، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.





كما وضع المستشفى موظفيه تحت ما يسمى "الحجر الصحي المتنقل"، حيث تنظم خدمة نقل مكوكية لموظفيها البالغ عددهم 1700 موظف ، حيث توفر رحلات لتنقلهم بين المستشفى ومنازلهم فقط ، كما أنها تتولى التسوق لشراء المواد الغذائية للموظفين حتى لايخالطوا أحدًا من الناس.





قال المستشفى في البداية في بيان صحفي إن 14 مريضًا وستة موظفين قد ثبتت إصابتهم بسلالة كورونا SARS-CoV2 من النوع B.1.1.7 - السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، وذلك في عيادة الطب الباطني و قسم أمراض القلب.





وذكرت "من أجل حماية المرضى والموظفين من العدوى المحتملة ، فرض المستشفى تجميدًا فوريًا على الدخول إلى هذا الجناح بالإضافة إلى إجراءات النظافة المعمول بها ".





أضاف المستشفى"بسبب إجراءات النظافة الصارمة والعزل المباشر للمتضررين ، يمكن السيطرة على عملية العدوى.".





وقال إن المستشفى يقوم بفحص جميع المرضى منذ يوم الأحد ، بالإضافة إلى عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض Covid-19 على الفور.





ومن المتوقع أن تقدم المنشأة تحديثًا في وقت لاحق يوم الاثنين.









وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني عن تسجيل نحو 7 ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من مئتي شخص، خلال آخر 24 ساعة.





وجاء في بيان المعهد، اليوم الاثنين، "تم تسجيل 6729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 2.141.665، كما تم تسجيل 217 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52087".





واتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وزعماء الولايات الفدرالية، الأسبوع الماضي، على تمديد العزل العام، مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير القادم.







