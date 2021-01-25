اقتصاد الامارات.. مليار درهم تصرفات عقارية بدبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم الاثنين، أكثر من مليار درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 109 مبايعات بقيمة 209.87 مليون درهم منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 15.33 مليون درهم، و105 مبايعات للشقق والفيلات، بقيمة 194.54 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 774 الف درهم في منطقة سيح شعيب 1.
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وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعة بقيمة 774 ألف درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة ند الحمر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 766.71 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 653.16 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 113.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 568 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 55 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 36.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أبو هيل بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 10 ملايين درهم.
وشهدت الدائرة تسجيل 109 مبايعات بقيمة 209.87 مليون درهم منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 15.33 مليون درهم، و105 مبايعات للشقق والفيلات، بقيمة 194.54 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 774 الف درهم في منطقة سيح شعيب 1.
أقرأ ايضا...بالخطوات ..الضرائب توضح كيفية إدخال نماذج الإقرارات والتحصيل
وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها مبايعة بقيمة 774 ألف درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة ند الحمر كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض.
وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 766.71 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 653.16 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 113.55 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 568 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 55 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 36.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أبو هيل بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الأولى بقيمة 10 ملايين درهم.