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أخبار البلد

رجائي عطية: إجراء انتخابات جنوب الجيزة الابتدائية داخل غرف المحامين بالمحكمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن المستشار الجليل أحمد محمد طلبة، رئيس الاستئناف، رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أرسل إليه خطابًا بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7 /2 /2021.

من جانبه، صرح عضو مجلس نقابة المحامين، أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية الأستاذ صلاح سليمان، بأن اللجنة تبدأ تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، ابتداءً من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.

وأوضح «سليمان»، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفا «ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».

وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.
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