انطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" بالدقهلية

أ علنت محافظة الدقهلية إ طلاق مبادرة لمصلحة الرى تحت شعار "حافظ على ترعتك" بإشراف المهندس شحتة عبد الفتاح رئيس مصلحة الرى.



وأضافت فى بيان أنه تم تخصيص وتفعيل خط ساخن مزود بخدمة الوتساب تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع حالات القاء القمامة بالترع وذلك على رقم (010608800587) حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع فيما بين أجهزة الجانبين للإسهام سريعا فى رصد ورفع تلك المخلفات وخاصة فى المناطق الأكثر عرضه لهذه السلوكيات السلبية من البعض.





وأشار البيان إلى أن المحافظ قام بتكليف هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، ومنال الغندور السكرتير المساعد للإشراف والتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نحو متابعة تنفيذ المبادرة المشار اليها والعمل على توفير صناديق لتجميع القمامة ووضعها بالمواقع الأكثر عرضه لتراكمات القمامة بها على شواطئ الترع ورفع تراكماتها أولا بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على نظافة البيئة وحفاظا على الصحة العامة للمواطن الدقهلاوى وتعظيم الاستفادة والعائد الايجابى نحو ترشيد استهلاك المياة وتقليل الفاقد إلى الحد الأدنى فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق الدقهلية.