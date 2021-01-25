نور الدين: منظومة التدريب في الداخلية تتم على أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عيد الشرطة يعد من الأيام المجيدة فى تاريخ جهاز الشرطة، مشيرا إلى أنه يتم من خلاله فى تدريب الفدائيين بمنطقة الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزى، حيث أنها كانت معركة غير متكافئة.





وأضاف "نور الدين" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان منظومة التدريب فى وزارة الداخلية تتم على أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، موضحا أن ثورة 25 يناير كانت معركة غير متكافئة لدرجة أن القائد الإنجليزي بعد انتهائها حيا جميع من صمد من رجال الشرطة حينها وقام بإخراج الباقيين على قيد الحياة.





وتابع أن يوم 25 يانير كان يوم عزة للوطنية المصرية، لافتا إلى أنها تعتبر معركة مشرفة لجدودنا وآبائنا فى عام 1952 بالإسماعيلية.





وأكد أنه حاليا يتم محاربة عدو غير ظاهر، متابعا " فى وسطينا من أهالينا ومن عميل أو إرهابي أو أفكار متطرفة ومسممة"، مضيفا إلى أن تدريب الشرطة الأن غير سابقه.



