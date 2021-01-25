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محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. استمرار متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا في البحيرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأشار الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى بعد تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.


ولفت إلى أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريقا مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.


يذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.


في نفس السياق تم تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.


كما تشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.


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ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. استمرار متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا في البحيرة
ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. استمرار متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا في البحيرة
ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. استمرار متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا في البحيرة
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