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محافظات

بتكلفة 4.3 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطات مياه وصرف صحي بمركز باريس

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس ، كمال إبراهيم ، أنه تم الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطتي تنقية مياه الشرب بالغربية والمكس القبلي بقيمة مليون جنيه .


وأضاف رئيس مركز باريس ، أن المشروع يأتي ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد ، بتطوير البنية التحتية بكافة القري والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أيضا بأنه يجري حاليا العمل بمشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة باريس بقيمة 3.3 مليون جنيه.

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وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أعلن الإنتهاء من أعمال إحلال وتطوير المعهد الأزهري بقري بغداد بمركز باريس وذلك بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه ويخدم طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

 

وشملت خطة تطوير المرافق الخدمية بالقرية، تطوير ورفع كفاءة مكتب البريد والذي بدأ تقديم خدماته للمواطنين بعد إنتهاء أعمال التطوير، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات بالقرى والمناطق النائية وتقديم خدمات أفضل لمواطنيه

 

وفي سياق اخر أكد وكيل وزارة الصحة ،الدكتور أحمد محروس أن المحافظه بها 59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50% ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر، كما يجرى تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، إضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجرى التعاقد مع جامعات أو أطباء في تخصصات نادرة لتقديم الخدمة الطبية بشكل أسبوعي بالمحافظة مثل جامعة أسيوط، بالإضافة إلى تفعيل الوزيرة لقانون رقم 184 لمدة الخدمة لمدة عامين للأطباء الذين بلغوا سن التقاعد القانوني للاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى تفعيل تقنية العلاج عن بعد والتي تقدم الخدمة لأبناء المحافظة بالتعاون مع عدة جامعات مختلفة.

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