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شاهد.. جميل عفيفي عن الشرطة: لولاهم مكنش فيه حاجة هتتحقق

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:34 م
جميل عفيفي
جميل عفيفي
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فرح علاء الخولي
قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن السبب الحقيقي في الاستقرار والأمن المصري رجال وافراد الشرطة، لأنهم يواجهون الكثير من التحديات للتصدي الي الارهاب والجماعات الاجرامية، التي تؤثر على أي مسيرة للتقدم في الدولة المصرية.

وتابع جميل عفيفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الاحتفال الخاص بوزارة الداخلية اليوم بعيد الشرطة كان مختلف لانه يأتي في ظل تقدم الدولة وارتفاع مكانتها الدولية رغم تفشي جائحة كورونا، لافتا الي ان اكثر ما لفت نظره التطوير والتحديث الذي دخل علل منظومة وزارة الداخلية في كافة المهام والادوات والتدريب وكل شئ يتعلق بوزارة الداخلية سواء اداريا او امنيا وبشريا.

وأوضح أن الداخلية المصرية استطاعت ان تطور من نفسها بشكل كبير وملحوظ، مشيرا إلي أن أبرز النقاط التي توقف عندها عي تأكيد الرئيس السيسي على تلاحم الشعب والشرطة في معركة الاسماعيلية، مضيفا ان هذا التلاحم مازال مستمر ويقف على ارض صُلبة، لان الشرطة المصرية من نسيج كل اسرة مصرية وطنية.

وأردف ان الدولة في حالة تنمية وبناء ولذلك من المهم جدا ان تكون الدولة في حالة امن مستمر واستقرار داخل الدولة، والمنوط بتلك المسؤلية على كافة الاصعدة هم رجال الشرطة، معقبا: "لولا تحقيق الامن والامان خلال السنوات الماضية، ما كان حدث كل مانراه من تنمية وبناء".

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