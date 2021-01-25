سليمان جودة: جهاز الشرطة يحارب الآن عدوا غير مرئي

قال الكاتب الصحفى، سليمان جودة، إنه عند الإحتفال بعيد الشرطة يتم الإحتفال بعيد البذل والعطاء والبطولة، مشيرا إلى أن معركة الإسماعيلية لم تكن متكافئة.





وأضاف "جودة" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن رجال الشرطة سطروا بطولات أسطورية فى 25 يناير عام 1952.





وتابع أن عيد الشرطة يعتبر عيد مخلد يتم الاحتفال به كل عام ومرتبط ببطولة وطنية ، لافتا إلى أنه فى عام 2011 يوم 25 يناير كانت هناك محاولات مقصودة وليست عبثية لضرب جهاز الشرطة المصرية، مما اضر بأمن البلاد.





وأكد أن جهاز الشرطة الأن يحارب عدوا غير مرئي، ولذلك يجب أن يكون للجهاز ظهير يسانده ويساعده يطلق عليه الشعب المصري، حيث انه يجب أن يدرك الشعب أن الشرطة تعمل لأمنه ومساندته.



