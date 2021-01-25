ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سليمان جودة: جهاز الشرطة يحارب الآن عدوا غير مرئي

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:35 م
الكاتب الصحفى، سليمان
الكاتب الصحفى، سليمان جودة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الكاتب الصحفى، سليمان جودة، إنه عند الإحتفال بعيد الشرطة يتم الإحتفال بعيد البذل والعطاء والبطولة، مشيرا إلى أن معركة الإسماعيلية لم تكن متكافئة.

وأضاف "جودة" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن رجال الشرطة سطروا بطولات أسطورية فى 25 يناير عام 1952.

وتابع أن عيد الشرطة يعتبر عيد مخلد يتم الاحتفال به كل عام ومرتبط ببطولة وطنية ، لافتا إلى أنه فى عام 2011 يوم 25 يناير كانت هناك محاولات مقصودة وليست عبثية لضرب جهاز الشرطة المصرية، مما اضر بأمن البلاد.

وأكد أن جهاز الشرطة الأن يحارب عدوا غير مرئي، ولذلك يجب أن يكون للجهاز ظهير يسانده ويساعده يطلق عليه الشعب المصري، حيث انه يجب أن يدرك الشعب أن الشرطة تعمل لأمنه ومساندته.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيشتوا وعاشت مصر قوية.. القوات المسلحة تهدي جهاز الشرطة فيديو بمناسبة عيدها الـ 69

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

لواء د. عبد العزيز قطاطو يكتب: تهنئة لرجال الشرطة في عيدهم

مكافحة الإرهاب حق إنساني.. رسائل قوية من وزير الداخلية فى عيد الشرطة

لماذا نحتفل كل عام يوم 25 يناير بعيد الشرطة؟ خبير أمنى يجيب

ترشيحاتنا

28 فبراير .. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام للمرافعة

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

كاميرات المراقبة كشفتها.. صديقة العائلة تسرق 450 ألف جنيه من منزل بمصر الجديدة

تعرف على موعد جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوي

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة عنيفة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

شريهان تنعي عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد