كشفناه .. أول مسرحية عن كورونا بالقومى لثقافة الطفل

يبدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف برنامجه لإجازة نصف العام يوم الجمعة بمسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب بعرض "كشفناه" من تأليف و إخراج و أشعار أحمد إسماعيل عبدالباقى ،تصميم ماسكات الفنانة التونسية جيهان اللجمى ، موسيقى ايهاب حمدى ،استعرضات عمرو الحسينى و ناصر عليان، ديكور شادى قطامش، بطولة محمد عبد الفتاح و يلعب دور كورونا ،و تلعب رحمة محجوب دور مساعد كورونا و تلعب ايمان نافع دور مساعدة كورونا، و يلعب هيثم حسن دور صاحب المتاعب و تلعب نجلاء سالم دوور تنغيصة العيش و يلعب ابراهيم البيه دور الطاعون و تلعب سحر منصور دور الانفلونزا و بالاشتراك مع فريق استعراضات الحديقة بإشراف و إضاءة اسلام محمد و إضاءة حسام حمدى و إدارة مسرحية ولاء محمد محمود و ابو اليزيد محمود و اشرف شاهين.





يأتي ذلك تحت رعاية اد إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و إشراف اد هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.





و تدور مسرحية كشفناة حول فيروس كورونا الذى تطور من الانفلونزا و سارس و يهاجم العالم كله الان ، تكشف لنا المسرحية الدور السيء و الخطير لمجموعات الفيروسات التى هاجمت العالم على مدار التاريخ و كيف أن العلم و الايمان استطاعا أن يكونا السبيل الوحيد للبشرية بعد أن عكف على البحث العلمى ، تبشر المسرحية بنهاية كورونا طالما تمسكنا بالعلم و الإيمان حين يوجه العالم موارده للصحة و النماء و يتخلون عن الحروب و الصراعات التى توشك أن تدمر البشرية.



