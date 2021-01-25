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ثقافة

كشفناه .. أول مسرحية عن كورونا بالقومى لثقافة الطفل

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 
يبدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف برنامجه لإجازة نصف العام يوم الجمعة بمسرح الحديقة  الثقافية بالسيدة زينب بعرض "كشفناه" من تأليف و إخراج و أشعار  أحمد إسماعيل عبدالباقى ،تصميم ماسكات الفنانة التونسية جيهان اللجمى ، موسيقى ايهاب حمدى ،استعرضات عمرو الحسينى و ناصر عليان،  ديكور شادى قطامش، بطولة محمد عبد الفتاح و يلعب دور كورونا ،و تلعب رحمة محجوب دور مساعد كورونا و تلعب  ايمان نافع  دور مساعدة كورونا، و يلعب هيثم حسن دور  صاحب المتاعب و تلعب نجلاء سالم دوور تنغيصة العيش و يلعب ابراهيم البيه دور الطاعون و تلعب سحر منصور دور الانفلونزا و بالاشتراك مع فريق استعراضات الحديقة بإشراف و إضاءة اسلام محمد و إضاءة حسام حمدى و إدارة مسرحية ولاء محمد محمود و  ابو اليزيد محمود و اشرف شاهين. 

يأتي ذلك تحت رعاية اد إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و إشراف اد هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

و تدور مسرحية كشفناة حول فيروس كورونا الذى تطور من الانفلونزا و سارس و يهاجم العالم كله الان ، تكشف  لنا المسرحية الدور السيء و الخطير لمجموعات الفيروسات التى هاجمت العالم على مدار التاريخ و كيف أن العلم و الايمان استطاعا أن يكونا السبيل الوحيد للبشرية بعد أن عكف على البحث العلمى ، تبشر المسرحية بنهاية كورونا طالما تمسكنا بالعلم و الإيمان  حين يوجه العالم موارده للصحة و النماء و يتخلون عن الحروب و الصراعات التى توشك أن تدمر البشرية.

يتم العرض على القاعة المتعددة الأغراض فى السادسة مساء  مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة
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