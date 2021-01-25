ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

28 فبراير .. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام للمرافعة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:39 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري إعادة الدعوى المقامة من رجل الأعمال ممدوح عباس، لمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

وأقام الدعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وطالب خلالها بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لإجرائه مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه. 

وأصدرت ذات الدائرة حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضى منصور في الفضائيات.

وذكرت الدعوى أن مرتضي منصور اعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد