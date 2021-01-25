28 فبراير .. إعادة دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام للمرافعة

قررت محكمة القضاء الإداري إعادة الدعوى المقامة من رجل الأعمال ممدوح عباس، لمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من الظهور في وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة 28 فبراير المقبل.





وعقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.





وأقام الدعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وطالب خلالها بمنع ظهور مرتضى منصور على كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لإجرائه مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.





وأصدرت ذات الدائرة حكمًا في وقت سابق تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع طهور مرتضى منصور في الفضائيات.



