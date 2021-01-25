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تعليم

من بينها تقليل أعداد الطلاب باللجان.. التعليم العالي: إجراءات احترازية مشددة خلال فترة الامتحانات

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:45 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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نهلة الشربيني

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،أن هناك اجراءات احترازية مشددة سيتم إتباعها خلال فترة الامتحانات من بينها منع دخول الطلاب بدون كمامات،وإجراء عمليات تعقيم بشكل دوري بعد إخلاء القاعات.


وأضاف المصدر،في تصريح خاص لموقع صدى البلد،أن الامتحانات ستجرى على فترات حتى لا يكون هناك تزاحم بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات، وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات،مشيرا إلى أنه خلال وضع الجداول سيتم مراعاة تقليل اعداد الطلاب كما أن الأمن بالجامعات والعاملين سيشرفون بانفسهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وكان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الشهري يوم السبت الموافق 23 يناير الجاري في رحاب جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.


في بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة حلوان على استضافتها جلسة المجلس اليوم، وقدم الوزير التهنئة لمجلس النواب بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي لانتخابه رئيسًا للمجلس وكذلك السادة وكيلي المجلس، وخلال الجلسة هنأ و كرم المجلس الدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق لتعيينه عضوا بمجلس النواب كما قام السيد الوزير بإهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.


ووجه وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

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