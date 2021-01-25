اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة

قدم الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع السويس إلى رئيس المعهد تقريرا حول الدولفين النافق المعثور عليه منذ أيام بالقرب من شاطئ أحدى قرى العين السخنة. الدكتورعليهأحدى





وأكد التقرير أنه بناء على اتصال من جهاز شئون البيئة بوجود دولفين نافق على الشاطئ الخاص ببورتو السخنة، قام الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع السويس بتشكيل لجنة من فرع المعهد مكونة من مهندس محمود محمد احمد ، غريب فاروق محمد , الدكتور أمجد محمد شعبان، السيد محمد ،خالد محمد عبد المنعم . لمعاينة الدولفين. وتبين انه انثى من النوع Bottlenose وتم اخذ عينة لمعرفة أسباب الوفاة وأمرت اللجنة بدفن الدولفين الذى تحدد طوله٢.10 متر.





وأوضح التقرير انه وجد عدة طعنات بالدولفين مما يرجح سبب الوفاة الى اصطدامه برفاص احد المراكب، وأهاب المعهد بالصيادين الحفاظ على أنواع الدلافين للحفاظ على التوازن البيئى والبيئة البحرية بالبحر الأحمر.



