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محافظات

اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قدم الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع السويس إلى رئيس المعهد تقريرا حول الدولفين النافق المعثور عليه منذ أيام بالقرب من شاطئ أحدى قرى العين السخنة.

وأكد  التقرير أنه بناء على  اتصال من جهاز شئون البيئة بوجود دولفين نافق على الشاطئ الخاص ببورتو السخنة، قام الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع السويس بتشكيل لجنة من فرع المعهد مكونة من  مهندس محمود محمد احمد ، غريب فاروق محمد , الدكتور أمجد محمد شعبان، السيد محمد ،خالد محمد عبد المنعم . لمعاينة الدولفين. وتبين انه انثى من النوع   Bottlenose  وتم اخذ عينة لمعرفة أسباب الوفاة وأمرت اللجنة بدفن الدولفين الذى تحدد طوله٢.10 متر.

وأوضح  التقرير انه وجد عدة طعنات بالدولفين مما يرجح سبب الوفاة الى اصطدامه برفاص احد المراكب، وأهاب المعهد بالصيادين الحفاظ على أنواع الدلافين للحفاظ على التوازن البيئى والبيئة البحرية بالبحر الأحمر.

وكان  أحد العاملين بالقرى السياحية بمنطقة العين السخنة في السويس، عثر  على دولفين نافق، قذفته الأمواج إلى شاطئ خليج السويس، بعدما عجز عن السباحة ضد تيار الرياح وحركة الأمواج.
اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة
اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة
اصطدم برفاس مركب.. علوم البحار تكشف أسباب نفوق دولفين في العين السخنة
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