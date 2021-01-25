هبوط أرضي مفاجئ بعمق 3 أمتار بأسيوط









وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إصلاح هبوط أرضي بطريق مير / الدير بمركز القوصية وكلف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعامل الفوري لمعرفة سبب الهبوط وسرعة إصلاحه وتسوية وتمهيد الطريق وإعادة الشئ لأصله حرصًا على سلامة المواطنين.





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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 متر بطريق قرية مير المؤدي إلى دير القوصية ولا يوجد أي تضرر في المنازل المجاورة.











