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محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بعمق 3 أمتار بأسيوط

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إيهاب عمر


وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إصلاح هبوط أرضي بطريق مير / الدير بمركز القوصية وكلف السكرتير المساعد للمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتعامل الفوري لمعرفة سبب الهبوط وسرعة إصلاحه وتسوية وتمهيد الطريق وإعادة الشئ لأصله حرصًا على سلامة المواطنين.  

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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 متر بطريق قرية مير المؤدي إلى دير القوصية ولا يوجد أي تضرر في المنازل المجاورة.



وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة لموقع الهبوط بطريق قرية مير المؤدي إلى دير القوصية في وجود مصطفى فتحي نائب رئيس مركز القوصية ومسئولي الطرق والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وتبين أن الهبوط احدث حفرة بطول 20 متر وعمق 3 متر وتم فرض كردون حول موقع الهبوط ومراجعة جميع خطوط المياه والصرف والكهرباء والغاز بالمنطقة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسرب للمياه وتم معالجة الهبوط بالتربة الرملية والزلطية وتمهيد الطريق بالاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية بالمركز لتحقيق السيولة المرورية.
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