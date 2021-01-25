المحافظات تحتفل بعيد الشرطة الـ 69.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارية في الفيوم .. وأغان وأناشيد وطنية في الدقهلية

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية يرافقه العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور مرور الدقهلية، قد قام اليوم أيضًا بتوزيع، الورود والأعلام والشوكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد الـ٦٩ للشرطة المصرية.

وبدأت عمليات التوزيع والاحتفال بميدان المحافظة بحضور العقيد إسلام رمزي والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم الدكتور عمرو الشربيني مدير معهد القيادة والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفني وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.

كما جرت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخارية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية معهم .

وفي محافظة الفيوم، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية، ومدير مكتب المخابرات الحربية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ورئيس مكتب الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، والعميد محمد عمار مدير إدارة قوات الأمن، وعدد من القيادات الأمنية.

وقال محافظ الفيوم إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، مؤكدًا أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.





وأكد "الأنصاري" أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات.





ولفت محافظ الفيوم إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين بذلوا دماءهم الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن.





عقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإهداء درع المحافظة للواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن بكل ربوع المحافظة.



