المحافظات تحتفل بعيد الشرطة الـ 69.. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارية في الفيوم .. وأغان وأناشيد وطنية في الدقهلية

* توزيع الورود والشوكولاتة وأعلام مصر علي المواطنين
*محافظ الفيوم :
الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار
نظمت الإدارة العامة للأمن المركزي قطاع شرق الدلتا، اليوم، احتفالية بميدان المحافظة أمام النصب التذكارية بشارع الجيش بالمنصورة احتفالا بعيد الشرطة المصرية الـ69.
وعزفت الموسيقي العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية وسط حضور عشرات المواطنين وترديد هتافات مؤيدة لدور قوات الشرطة في حفظ الأمن .
وشارك اللواء خالد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا وضباط القطاع، في توزيع الورود والشيكولاتة وأعلام مصر علي المواطنين وقائدي المركبات والتقاط الصور التذكارية.
وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية يرافقه العميد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور مرور الدقهلية، قد قام اليوم أيضًا بتوزيع، الورود والأعلام والشوكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بمناسبة العيد الـ٦٩ للشرطة المصرية.
وبدأت عمليات التوزيع والاحتفال بميدان المحافظة بحضور العقيد إسلام رمزي والعقيد دكتور حاتم طه وكيلا الإدارة والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم الدكتور عمرو الشربيني مدير معهد القيادة والمقدم أحمد أبو الوفا رئيس قسم التراخيص والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفني وعدد من ضباط وأفراد الإدارة وضابطات قسم حقوق الإنسان والعلاقات بمديرية الأمن.
كما جرت عمليات التوزيع على سائقى السيارات بمختلف أنواعها والدراجات البخارية والمواطنين على الطرق السريعة والداخلية والميادين بنطاق مدينة المنصورة وخارجها كما حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية معهم .
وفي محافظة الفيوم، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 69 للشرطة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية، ومدير مكتب المخابرات الحربية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ورئيس مكتب الأمن القومي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، واللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم، والعميد محمد عمار مدير إدارة قوات الأمن، وعدد من القيادات الأمنية.
وقال محافظ الفيوم إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، مؤكدًا أن مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الذين يضحون بدمائهم من أجل حماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.
وأكد "الأنصاري" أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين بذلوا دماءهم الطاهرة فى سبيل أمن واستقرار الوطن.
عقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإهداء درع المحافظة للواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، تقديرًا لجهوده فى حفظ الأمن بكل ربوع المحافظة.
وبعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة الــ 69.
وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لفخامتكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة الــ 69، متمنيًا لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار".
كما جاء في البرقية: "ثورة 25 يناير، أكدت وعي وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذ نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، لكي ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".
وفي المنوفية، قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية بوضع إكليلًا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، يرافقهم نائب المحافظ والسكرتير العام والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، حيث عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.
ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الشرطة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة، مؤكدًا علي أهمية دورهم في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد ومشيدًا بما يبذلونه من جهد وتضحيات في بسط الأمن ونشر الاستقرار حفاظًا على الوطن ، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
و أكد مدير أمن المنوفية على أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهدًا في الحفاظ على وطننا الغالي وأننا علي أتم الاستعداد بالتضحية في سبيل الحفاظ على حماية الوطن وسلامة أراضيه.