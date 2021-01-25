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حوادث

كاميرات المراقبة كشفتها.. صديقة العائلة تسرق 450 ألف جنيه من منزل بمصر الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:57 م
صديقة عائلة تسرق
صديقة عائلة تسرق ٤٥٠ الف من منزل
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كتب محمد صبري
لم تستوعب فتاة أن يكون الغدر من صديقة العائلة ، بعد أن فوجئت بقيامها بسرقة متعلقات قدرت ب٤٥٠ الف جنيه من داخل منزلها بمصر الجديدة.

بداية اكتشاف الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بتعرض شقة فتاة مقيمة بدائرة القسم لواقعة سرقة من داخل منزلها .

وتبين أن المسروقات عبارة عن خاتم الماظ وساعة يد ثمينة ماركة " رولكس" ومبلغ مادي وقدرت المسروقات ب ٤٥٠ الف جنيه تقريبا .

وكانت كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزل الفتاة قد كشفت عن ان سيدة ( صديقه للعائله) وراء ارتكاب واقعة السرقة . 

وقررت الفتاة فى بلاغها أنها لم تتوقع ان صديقه العائلة تكون وراء هذه السرقة التي تم اكتشافها بعد عده ايام من وقوعها ، وعندما قمت بمواجهتها بان الكاميرات قد كشفتها ، الا أنها انكرت وقامت بسبي وقذفي ، كما انني تلقيت اتصالا هاتفيا منها قامت فيه بتهديدي انا وشقيقي " امريكي الجنسية " بعد معرفتها بتقدمي ببلاغ في القسم ضدها .

وتابعت الفتاة، أن المتهمة مازالت هاربة حتى الان، وكذلك قامت بارسال رسائل صوتية أخرى لي ولاخي .

وناشدت الفتاة قيادات مديرية أمن القاهرة، التدخل لاستعادة المسروقات والقبض على المتهمة الهاربة لتسليمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم والتحقيق في الواقعة .
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