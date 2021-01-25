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رياضة

قبل موقعة ربع النهائى.. أرقام مثيرة لـ منتخبي مصر والدنمارك ببطولة العالم لليد

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:49 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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عمرو الحلوانى



 تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية إلى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة لمتابعة منتخب مصر والدنمارك فى ربع نهائى بطولة العالم المقامة فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى .



ومن المتوقع أن تكون المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها المنتبخان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية المميزة القادرة على صناعة الفارق فى أى وقت من المباراة .



وسجل المنتخب المصري والمنتخب الدنماركي العديد من الأرقام المهمة خلال منافسات بطولة العالم الجارية ، المنتخب المصري سجل 184 هدفًا من أصل 268 تصويبة علي المرمي بدقة تصويب بلغت 68% بينما سجلت الدنمارك 170 هدفا من اجمالي 231 تصويبة بدقة تصويب 73% . مع الاخذ في الاعتبار ان المنتخب المصري انهي جميع مبارياته في دور المجموعات بينما يتبقي للدنمارك مواجهة كرواتيا تقام بعد قليل فى التاسعة والنصف مساء مع كرواتيا


سجل لاعبو الدائرة للمنتخب المصري 40 هدفًا من أصل 56 تصويبة بنسبة 71% فيما سجل دائرة الدنمارك 38 هدفًا من أصل 47 تصويبة بنسبة 80%.


وفي حراسة المرمي تلقي المنتخب الدنماركي 162 تصويبة تصدي الحراس ل 53 تصويبة بنسبة نجاح 32% من بينهم 33 تصويبة من داخل المنطقة نجحوا في ابعاد 9 تصويبات , فيما تلقي كريم هنداوى والطيار 210 تصويبات نجح الثنائي في التصدي ل 64 تصويبة بنسبة نجاح 30% من بينها 59 تصويبة علي الدائرة نجحوا في التصدي ل15 تصويبة.


وعلي صعيد الرميات الجزائية حصل المنتخب المصري علي 13 رمية جزائية نجح مسددوها في احراز 10 بنسبة نجاح 76% بينما احرزت الدنمارك 17 من اصل 20 بنسبة نجاح 85% , وعلي نفس الصعيد نجح حراس المنتخبين في التصدي لكرة جزائية واحدة من اصل 14 علي الدنمارك و 13 علي مصر.


يعد محمد سند الجناح الايمن للمنتخب المصري ولاعب نادي نيم الفرنسي هو هداف الفراعنة في البطولة برصيد 32 هدفاّ يليه محمد ممدوح هاشم لاعب بوخارست الروماني برصيد 29 هدفًا , اما منتخب الدنمارك فيتصدر قائمة هدافيه اللاعب جيدزيل ماتيوس صاحب ال21 عامًا برصيد 28 هدفًا .

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