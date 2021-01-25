أبو العينين خلال الجلسة العامة: يجب إعادة النظر في قوانين العمل بعد كورونا والاهتمام بالعمالة المدربة وفقا للتطور التكنولوجي.. وكيل مجلس النواب: فخورون بكل الإنجازات التاريخية لرجال الشرطة

أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة:-

نحن في حاجة إلى إعادة نظر في قوانين العمل خصوصا بعد جائحة كورونا

يجب إرساء مبدأ التنافسية وتكريم العمال المتفوقين

رجال الشرطة أعادوا لنا الأمن والأمان

وكيل النواب ينعي عبلة الكحلاوي : كانت رمزا للمرأة المصرية و أمينة على الدعوة الإسلامية









أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا في حاجة إلى إعادة نظر في قوانين العمل، خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا والتي أرست عوامل جديدة مثل العمل عن بعد.





وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لابد من إرساء قواعد بشأن حقوق هذه العمالة، متسائلا: هل تختلف حقوقها عن العمالة المباشرة.





ودعا أبو العينين، إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ التنافسية وتكريم العمال المتفوقين، قائلا: نفسنا نشوف تكريم للعامل المثالي والعامل المبدع في كافة المجالات.





وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل على دراسة كافة التحديات في مجال العمل، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا، داعيا إلى أهمية أن يكون هناك اهتمام بالعمالة المدربة وفقا للتطور التكنولوجي الهائل في كافة المجالات.





كما حرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69، قائلا: فخورين بكل الإنجازات التاريخية منذ رحيل الاستعمار والتي يقوم بها رجال الشرطة في الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المقدمة للشعب المصري.





وأكد أبو العينين، أن رجال الشرطة أعادوا لنا الأمن والأمان ثم أتو بكل ما هو جديد في الرقمنة لتسهيل تقديم الخدمات أمام المواطنين.





كما نعى أبو العينين، العالمة الجليلة عبلة الكحلاوي، قائلا: كانت رمزا للمرأة المصرية وكانت أمينة على الدعوة الإسلامية.



