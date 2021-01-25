ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:52 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وقراءة الفاتحة على روح شهداء الشرطة الأبرار.
جاء ذلك خلال زيارة محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هيثم عاطف واللواء أسامة حامد لمديرية أمن الغربية لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة  الـ ٦٩، حيث كان في استقبالهم اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتوزيع الورود على الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط مديرية الأمن، وأكد على أن تضحيات رجال الشرطة للحفاظ على أمن الوطن الداخلي واستقراره ستظل مبعثًا للفخر والاعتزاز، متمنيًا المزيد من التوفيق والسداد لجميع رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة وبمصرنا الغالية.

وفي نهاية الزيارة، تبادل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمود حسن واللواء هاني مدحت الدروع التذكارية.
محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد