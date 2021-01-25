محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، وقراءة الفاتحة على روح شهداء الشرطة الأبرار.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هيثم عاطف واللواء أسامة حامد لمديرية أمن الغربية لتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ ٦٩، حيث كان في استقبالهم اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا واللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.





وخلال الزيارة، قام المحافظ بتوزيع الورود على الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط مديرية الأمن، وأكد على أن تضحيات رجال الشرطة للحفاظ على أمن الوطن الداخلي واستقراره ستظل مبعثًا للفخر والاعتزاز، متمنيًا المزيد من التوفيق والسداد لجميع رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة وبمصرنا الغالية.



