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أخبار العالم

فلسطين تدرس إغلاق الحدود خوفا من سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أن فلسطين تدرس إغلاق الحدود لمنع وصول فيروس كورونا المتحور إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال محمد إشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة: "ندرس مع الأشقاء في الأردن والجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور ومنع انتشاره".

وترتبط فلسطين مع العالم الخارجي من خلال جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن.

وتغلق إسرائيل، مساء الإثنين، مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، أمام حركة المغادرين والقادمين لمدة أسبوع لمنع وصول الفيروس المتحور.

ولاحظ إشتية انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية بعد القيود التي فرضتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 حالات وفاة و470 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
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