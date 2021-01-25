بسبب منع الزيارات .. تدشين خط ساخن لاهالي مرضي كورونا بعزل الاسماعيلية

قررت صحة الاسماعيلية تدشين خط ساخن لاهالي المرضي بفيروس كورونا بمستشفي الحميات، للرد علي استفساراتهم عن الحالة الصحية لذويهم من المصابين.

من جانبه اوضح الدكتور علي حطب وكيل صحة الاسماعيلية، انه استجابة لاهالي مصابي فيروس كورونا والخاضعين للعزل الطبي بمستشفي حميات الاسماعيلية، لرغبتهم في الاطمئنان علي ذويهم المصابين وبسبب منع الزيارات وتحت رعاية الدكتور الشحات وتنفيذ المدير الإداري عزة النمر، تم تدشين رقم خط ساخن المستشفي لمدة ساعتين من الساعة 5وحتي 7مساء لمن يوجدله حاله عزل للاطمئنان ومعرفة حالته الصحية علي الرقم 01020719991