رؤيا صادقة أنارت لها الطريق.. ماذا قالت السيدة نفيسة لـ عبلة الكحلاوي ؟





لم تكن عبلة الكحلاوي مجرد داعية إسلامية، لكنها كانت رمزا للمرأة المصرية النابغة في علوم الدين والدنيا والأم الحنون التي أفاضت بعطفها على الكثيرين وصاحبة التوجه الخيري الذي لزمها طيلة حياتها.





نعى الدكتورة عبلة الكحلاوي كل القامات المصرية بمختلف توجهاتها، مقدرين قيمة الفقد، وعظيم ما فعلته السيدة الفاضلة من أجل الدعوة الإسلامية والوطن الغالي والعمل الخيري والاجتماعي من خلال مشروع الباقيات الصالحات.





أَلِفَتها القلوب وأنارت العقول





كان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر كلمات جميلة في نعي الدكتورة عبلة الكحلاوي، إذ قال عنها معزيا أسرتها ومحبيها على فيس بوك، وتويتر "رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".





أما دار الإفتاء المصرية فعددت أوجه الخير التي عملتها عبلة الكحلاوي في حياتها فكتبت عنها " «ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر».





رؤيا السيدة نفيسة





للدكتورة عبلة الكحلاوي فيديو شهير تحكي فيه قصتها مع بداية توجهها للدعوة الإسلامية وحفظ القرآن الكريم ودراسة الشريعة الإسلامية، حيث كانت رحمها الله محفوفة بالبركات ومدفوعة بأمر من الله سبحاته وتعالى لهذا الطريق.





تقول الدكتورة عبلة الكحلاوي إنها رأت في منامها السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، تأخذها وتقعدها بجوارها على كرسي وأعطتها مصحفا وطلبت منها قراءة القرآن الكريم".





تابعت الدكتورة عبلة الكحلاوي " قلت للسيدة نفيسة إنني أخاف أن أقرأ القرآن الكريم وأنا لا أعرف التشكيل، لكنها طلبت مني القراءة، فبدأت فى قراءة القرآن الكريم تجويدًا وتفسيرًا بدون ما أعرف إزاي عملت ده كله" تقول الدكتورة عبلة "فأعطتني السيدة نفيسة 10 كتب وعندما أخبرت أبي قال لي إنني سأحمل لواء الدعوة.





اللحظات الأخيرة في حياة الدكتورة عبلة الكحلاوي





كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اللحظات الأخيرة في حياة الدكتورة عبلة الكحلاوي التي كانت تعاني من فيروس كورونا وشهدت حالتها تدهورا كبيرا .





وقالت زايد خلال لقائها في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر إن الدكتورة عبلة الكحلاوي احتجزت منذ فترة في احد المستشفيات في حالة متأخرة، وناشدت كل من هم فوق الـ 50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة أن يتوجهوا على الفور إلى المستشفى عند الشعور بأي أعراض ولو كانت بسيطة.

بعد صراع لم يطُل مع المرض، رحلت عن دنيانا الأم الفاضلة والداعية البشوشة عبلة الكحلاوي، التي عُرفت بلين القلب وصدق النصيحة والإخلاص في دعواها بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى ألفتها القلوب وأحبها الملايين من المصريين والعالم.