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أخبار العالم

الرئيس الصيني يحذر من حرب باردة جديدة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذّر الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، من اندلاع حرب باردة جديدة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

وقال الرئيس الصيني خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي: "العالم يمر بتغييرات عميقة لم نشهدها منذ قرن، والوقت والوضع قد تحولا لصالح الصين هذا هو المكان الذي يأتي منه تصميمنا وثقتنا".

وتضاءلت حدة التفاؤل الذي ساد في نوفمبر عندما أصبحت اللقاحات واقعا في بداية العام مع فرض قيود جديدة في أنحاء العالم لمكافحة الوباء وظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا. 

والشخصيات الكبيرة المشاركة في المنتدى هي المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. 

وأرسلت إدارة بايدن الجديدة التي وعدت بإحياء سياسة خارجية متعددة الأطراف، خبير الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي وهو المستشار الرئاسي حول الوباء، بالإضافة إلى جون كيري، المبعوث الخاص للمناخ، الذي  سيحظى باستقبال جيد بعد قرار الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.
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