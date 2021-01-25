الرئيس الصيني يحذر من حرب باردة جديدة

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينج، الاثنين، من اندلاع حرب باردة جديدة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.





وقال الرئيس الصيني خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي: "العالم يمر بتغييرات عميقة لم نشهدها منذ قرن، والوقت والوضع قد تحولا لصالح الصين هذا هو المكان الذي يأتي منه تصميمنا وثقتنا".





وتضاءلت حدة التفاؤل الذي ساد في نوفمبر عندما أصبحت اللقاحات واقعا في بداية العام مع فرض قيود جديدة في أنحاء العالم لمكافحة الوباء وظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا.





والشخصيات الكبيرة المشاركة في المنتدى هي المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.



