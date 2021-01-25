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تعليم

فرصة للاستمتاع بإجازة نصف العام.. نشاط مكثف لرابطة خريجي جامعة عين شمس

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:18 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي
تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات والامتيازات المتنوعة من خلال رابطة خريجي الجامعة الرسمية لأعضائها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. 


وأوضحت الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، في بيان، الاثنين، أن رابطة خريجي جامعة عين شمس توفر لأعضائها فرصة الاستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرصة السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ والاستفادة من الخصومات المتاحة  على الإقامة في فندق كونكورد السلام شرم الشيخ ، حيث تم زيادة نسبة الخصم خلال إجازة منتصف العام لتصبح 10% بدلًا من 5% وهي النسبة السنوية التي يستفيد بها أعضاء الرابطة طوال العام وحتى 31 ديسمبر 2021.  

ويتم الحصول على الخصم بمجرد إرسال صورة من كارنيه العضوية عند الحجز عن طريق البريد الإلكتروني التالي: 

أو إظهار كارنيه العضوية حال الحجز من مقر إدارة الفندق بشارع عبد الحميد بدوي- بجوار نادي الشمس.
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