حملات مكثفة لمراجعة المعديات الواقعة على المجارى المائية في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر جميع مقومات الأمن والسلامة فيها والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية مع إيقاف المخالف وغير الصالح منها وغير المرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.





وفي سياق متصل نفذت جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارى مائية، حملات بصفة يومية ودورية لمتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.







يذكر أن محافظ البحيرة أكد على استمرار وتكثيف حملات التعقيم وكذا المتابعة لكل الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.





وشهدت المواقف والشوارع والمحلات بنطاق المحافظة حملات مكثفة لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات والتزام المحال التجارية بتطبيق كل الإجراءات مع فرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.





وأكد المحافظ على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكل التعليمات المقررة وتطبيق جميع الإجراءات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكل الإجراءات الوقائية والمساهمة مع جميع الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





كما شدد محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملات عن رفع ٢٠١٠ بنطاق ٨ مراكز تمثلت في (١٣٠ طنا بالدلنجات - ١٢٠ طنا بأبو حمص - ٩٠ طنا ببدر - ٦٣٠ طنا بدمنهور - ١٥٠ طنا بالمحمودية - ١٠٠ طن برشيد - ٦٠٠ طن بكفر الدوار - ٩٠ طنا بوادى النطرون).





كما أسفرت الحملة عن إزالة ٢٢١ مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار بنطاق (أسفل الكوبري الزراعي، مدخل المدينة، شارع الحدائق، وشارع المحكمة)، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





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