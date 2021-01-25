ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي يساهم فى توسيع الرقعة الزراعية

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:21 م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
Advertisements
القسم السياسى
أشاد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارتي الإنتاج الحربي والتضامن، بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن هذا يأتي ضمن السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة و تنفيذ مشروعات تخدم المواطن فى المقام الأول. 

وأوضح " دياب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"  أن استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي له أهمية كبيرة، حيث أنها ستسهم في تخفيص نسبة تكلفة الإنتاج الزراعي ، و الحفاظ على البيئة من التلوث ، إلى جانب حماية الطبيعة من خطر انبعاثات الغازات وثاني أكسيد الكربون، و كذا زيادة الفرص المتاحة في سوق العمل للحصول على الطاقة الشمسية ، إلى جانب قدرتها بالفعل على رفع المستويات الإنتاجية الزراعية، معقبًا :" بمثابة قيمة مضافة كبيرة و خطوة جيدة ستسهم فى توسيع الرقعة الزراعية". 

وتابع: الطاقة الشمسية مصدر آمن و متجدد و نظيف، و لابد من  استثماره في قطاعات أخري متعددة وعدم الاقتصار على الجانب الزراعي فقط، كونها وسائل تعمل على الحد من التلوث البيئي، مؤكدًا على أن العالم أجمع أصبح يعاني من مشاكل خطيرة نتائجها، أهمها تغير المناخ، التلوث البيئي ، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، فمن باب أولى استغلال هذه الثروات المهدرة بما يعود بالنفع علينا جميعًا.  

جاء ذلك بعد أن شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة"  و "بنك ناصر الإجتماعي" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري وشركة تنمية الريف المصري لتمويل المستثمرين

الكهرباء: خطة استثمارية بـ 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة

رئيس البنك الزراعي يبحث تمويل المنتفعين بمشروع المليون ونصف فدان في غرب المنيا

برلمانى: الطاقة الشمسية تساهم فى توفير العملة الصعبة

تعاون بين "الإنتاج الحربى" و"التضامن" لاستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى

لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة.. بروتوكول بين الإنتاج الحربي والتضامن..صور

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

ضربة جديدة للسماوي.. آلام الشيخ تهدد مشاركته فى موقعة الأهلي وبيراميدز

قرينة الرئيس ناعية عبلة الكحلاوي: ودعنا نموذجًا عظيمًا للمرأة المصرية

في دار للرعاية .. شاهد ممرضة تقص شعر إحدى المسنات لتعاقبها

الحكام تستقر على إيقاف طاقم إدارة مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور

بي إم دبليو تختبر سيارتها الجديدة 2023 BMW 7 SERIES .. صور

عصرية وأنيقة .. 10 صور تكشف عن جمال وأناقة هاجر أحمد