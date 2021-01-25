نائب: استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي يساهم فى توسيع الرقعة الزراعية

أشاد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارتي الإنتاج الحربي والتضامن، بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن هذا يأتي ضمن السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة و تنفيذ مشروعات تخدم المواطن فى المقام الأول.





وأوضح " دياب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي له أهمية كبيرة، حيث أنها ستسهم في تخفيص نسبة تكلفة الإنتاج الزراعي ، و الحفاظ على البيئة من التلوث ، إلى جانب حماية الطبيعة من خطر انبعاثات الغازات وثاني أكسيد الكربون، و كذا زيادة الفرص المتاحة في سوق العمل للحصول على الطاقة الشمسية ، إلى جانب قدرتها بالفعل على رفع المستويات الإنتاجية الزراعية، معقبًا :" بمثابة قيمة مضافة كبيرة و خطوة جيدة ستسهم فى توسيع الرقعة الزراعية".





وتابع: الطاقة الشمسية مصدر آمن و متجدد و نظيف، و لابد من استثماره في قطاعات أخري متعددة وعدم الاقتصار على الجانب الزراعي فقط، كونها وسائل تعمل على الحد من التلوث البيئي، مؤكدًا على أن العالم أجمع أصبح يعاني من مشاكل خطيرة نتائجها، أهمها تغير المناخ، التلوث البيئي ، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، فمن باب أولى استغلال هذه الثروات المهدرة بما يعود بالنفع علينا جميعًا.





جاء ذلك بعد أن شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين تحالف "الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة" و "بنك ناصر الإجتماعي" بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى بدلًا من الديزل والمحروقات الأخرى، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة ومحمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.