وزير الداخلية الأسبق: الشرطة لا تتلقى مقابلا لما تقدمه من تضحية

قال اللواء محمد صادق، وزير الداخلية الاسبق، إن الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام له تآثير مختلف، وهذا لان هناك إحساسا لدى الشعب بأن كافة مؤسسات الدولة تهتم بمشاكل الشعب بمشاعر صادقة، الي جانب ان الدولة تعني كل التقدير لرجال الشرطة والجيش المعنيين بحماية الدولة واستقرارها وامنها في المرتبة الاولى.





وتابع وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا التقدير يعبر عن الوفاء والعرفان ايضا لجهود رجال الشرطة او للشهداء منهم، لافتا الي ان الشرطة رسالة وليست وظيفة، لان رجل الشرطة لا يتلقى مقابلا ما يقدمه من تضحية او جهد وفداء لصالح الوطن في اي وقت ومكان، مؤكدا ان كل رجال الشرطة لديهم عقيدة وايمان قوي برسالتهم.





واوضح ان التقدير والرعاية الصحة والاجتماعية وأصحاب المعاشات كل تلك الجهات تدل على اهتمام الدولة برجالها من الجيش والشرطة.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة وذلك بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.



