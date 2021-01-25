جنايات المنيا: تأجيل محاكمة 20 محاميا بإهانة القضاء إلى مارس المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة 20 محاميا في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مغاغة لجلسة 28 مارس المقبل، للمرافعة.





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تعود أحداث القضية إلى شهر مايو من عام 2013 عندما قام عدد من المحامين بتعطيل العمل في النيابة العامة بمغاغة شمال المنيا، والتجمهر أمام مكتب رئيس نيابة مركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضًا على ذلك القانون، الذي كان يساوي بين المحامين والمحضرين.