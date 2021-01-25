احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني، أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية وذلك بحضور عدد من قيادات الجيش و الشرطة.





و تضمنت الأحتفالية قراءة الفاتحة علي أرواح شهداء الشرطة وتبادل محافظ الإسماعيلية و قائد الجيش الثاني الميداني ومدير الأمن الدروع فيما بينهما .





وأشاد المحافظ بدور الرجل الشرطي قائلا : لم تتوقف ملحمة الشرطة بعد 25 يناير ولا يزال رجال الشرطة يقومون بضرب أروع الأمثلة في التضحية و تأدية واجبهم الوطني بل أمتد شعارهم الشرطة في خدمة الشعب عن دوره كرجل شرطي فقط بل أتجهت الداخلية لاطلاق مبادرة كلنا واحد منذ عام 2018 للتخفيف عن المواطنين ، مهنئا ضباط الشرطه بعيدهم الـ69 .