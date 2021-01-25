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محافظات

احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وضع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية و اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني، أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات أمن الإسماعيلية وذلك بحضور عدد من قيادات الجيش و الشرطة. 

و تضمنت الأحتفالية قراءة الفاتحة علي أرواح شهداء  الشرطة وتبادل محافظ الإسماعيلية و قائد الجيش الثاني الميداني ومدير الأمن الدروع فيما بينهما .

وأشاد المحافظ بدور الرجل الشرطي قائلا : لم تتوقف ملحمة الشرطة بعد 25 يناير ولا يزال رجال الشرطة يقومون بضرب أروع الأمثلة في التضحية و تأدية واجبهم الوطني بل أمتد شعارهم الشرطة في خدمة الشعب عن دوره كرجل شرطي فقط بل أتجهت الداخلية لاطلاق مبادرة كلنا واحد منذ عام 2018 للتخفيف عن المواطنين ، مهنئا ضباط الشرطه بعيدهم  الـ69 .
احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة
احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة
احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة
احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة
احتفالا بالذكرى الـ 69.. وضع أكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة
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