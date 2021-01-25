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أخبار البلد

اتحاد المصريين بالسعودية : عيد الشرطة مناسبة وطنية تجسد تضحيات أبناء الوطن

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:39 م
عادل حنفي
عادل حنفي
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سعيد العربي

تقدم عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في المملكة العربية السعودية بالتهنئة إلى  رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة بمناسبة عيد الشرطة 69 الذي يعد مناسبة وطنية تجسد تضحيات أبناء مصر من رجال الشرطة لحماية هذا الوطن وأمنه واستقراره.


وقال «حنفي» في بيان إن عيد الشرطة المصرية هو مناسبة لكل مصري ومصرية يدرك قيمة هذا الوطن وقيمة من استبسلوا وقدموا التضحيات والسهر على حماية الأمن بالمشاركة مع رجالنا البواسل من القوات المسلحة.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية عن تقديره لدور الشرطة في واحدة من أخطر عقود التاريخ المصري وما قاموا به في مواجهة موجة من الإرهاب لم تضرب مصر فقط بل طالت المنطقة ككل، ورغم شراسة العدو الإرهابي قابلوه بصدور مفتوحة.

وشدد «حنفي» على أن الشعب المصري بجميع فئاته سيبقون إلى الأبد في ظهر أبنائه من رجال الشرطة في جميع الأوقات ومهما كانت الصعاب، قائلا: «هذا أقل ما يمكن أن يقال بحقهم».
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