ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يستعين بـ عماد متعب ممثلا له في رابطة أندية الدوري المصري

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:35 م
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي رشح نجمه السابق عماد متعب لتمثيل النادي في رابطة أندية الدوري المصري التي قرر اتحاد الكرة إنشاءها خلال الفترة المقبلة.



وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : "النادي الأهلي يرشح عماد متعب ممثلا عنه في رابطة الأندية للدوري المصري".



وعلى الجانب الآخر، اتخذت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم قرارًا بإيقاف محمد يوسف، حكم لقاء مباراة فريق الزمالك وأسوان، التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.


وقرّرت لجنة الحكام إيقاف محمد يوسف حكم الساحة بجانب إيقاف حكم الفيديو " الفار " لمدة شهر كامل عن إدارة أي مباراة في الدوري الممتاز بسبب الأخطاء التحكيمية التي تم الوقوع بها في مباراة الزمالك وأسوان.


وكان الزمالك أعرب في بيان رسمي عن استيائه من القرارات التحكيمية ضده في مباراة أسوان، وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لـ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض بعد عرقلة لاعب أسوان له.


وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم المونديالي جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور