الأهلي يستعين بـ عماد متعب ممثلا له في رابطة أندية الدوري المصري

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي رشح نجمه السابق عماد متعب لتمثيل النادي في رابطة أندية الدوري المصري التي قرر اتحاد الكرة إنشاءها خلال الفترة المقبلة.





وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : "النادي الأهلي يرشح عماد متعب ممثلا عنه في رابطة الأندية للدوري المصري".





وعلى الجانب الآخر، اتخذت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم قرارًا بإيقاف محمد يوسف، حكم لقاء مباراة فريق الزمالك وأسوان، التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.





وقرّرت لجنة الحكام إيقاف محمد يوسف حكم الساحة بجانب إيقاف حكم الفيديو " الفار " لمدة شهر كامل عن إدارة أي مباراة في الدوري الممتاز بسبب الأخطاء التحكيمية التي تم الوقوع بها في مباراة الزمالك وأسوان.





وكان الزمالك أعرب في بيان رسمي عن استيائه من القرارات التحكيمية ضده في مباراة أسوان، وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لـ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض بعد عرقلة لاعب أسوان له.





وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم المونديالي جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.