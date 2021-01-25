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منوعات

ليست الأولى .. مصرع 4 لاعبين و مدربهم في البرازيل يعيد للأذهان قصة كروية مؤلمة

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:09 م
احد الناجين من فريق
احد الناجين من فريق شابيكوينسي
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مريم صليب
تعرضت طائرة استقلها 4 لاعبين و مدربهم لنادي بلماس البرازيلي للتحطم منذ أيام ،و نتج عنها وفاة اعضاء فريق بلماس البرازيلي الذي يعد أكبر مناقفس قوي في الدوري البرازيلي . 

اعادت مشاهد طائرة بلماس المتابعين 5 سنوات إلى الخلف و احيت ذكرة تحطم طائرة شابيكوينسي في 2016 و اصابت كل متابعي الكرة حول العالم بصدمة كبيرة . 
تذكر رواد الكرة حول العالم حادث وفاة 3 لاعبين في فريق شابيكوينسي بعد تحطم طائرة كولومبية اثناء ذهابهم إلى مباريات نهائي كوبت سود أمريكانا المقامة في كولومبيا . 

كانت الطائرة تقل 6 لاعبين من الفريقتوفي 3 منهم و عاد 3 ناجين من تلك الرحلة المؤلمة ليروو ما حدث على متن الطائرة في اللحظات اللأخيرة لأصدقائهم . 

قال احد الناجين من الطائرة المحطمة أنه رأى بالفعل كل ما حدث ي ذلك اليوم المشئوم قبل حدوثه بأيام، و ما إن وصل إلى الطيارة كان يتبادر في ذهنه الكابوس الذي رآه في منامه قبل السفر بأيام، و بعد دقائق تحقق الكابوس و توقف المحرك عن العمل و سقطت الطائرة من السماء . 

أوضح أحد الناجين الثلاثة من الطائرة المتجهه إلى كولومبيا، أنه شعر لوهلة أنه في كابوس و لكنه وفاة أصدقائه بجانبه جعله يتدبر في الأمر جيدا ليتأكد أنه بالفعل فقد أصدقائه نفي اقل من ثوان .




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