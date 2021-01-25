هل تعدي الزوج على زوجته بالضرب يعد حرية شخصية؟.. تعرف على آراء المواطنين بتغليظ قانون العقوبات.. فيديو

يعاني المجتمع من ظاهرة تهدد الأسرة المصرية والسلم الاجتماعي، حيث تواجه المرأة المصرية بعض أشكال العنف، من خلال تعدي بعض الأزواج بالضرب على زوجته، والذي قد يصل أحيانا إلى ضرب مبرح مما يتسبب في جروح وآثار كبيرة للزوجة.





وحسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة، تتعرض نحو 8 ملايين سيدة مصرية للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، وهو ما استوجت إجراء تعديلات جديدة من قبل مجلس النواب على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.





ورصدت عدسة صدى البلد آراء الشارع المصري والمواطنين حول التعدي بالضرب من قبل الزوج أو الزوجة على بعضهما البعض، وتعليقهم على تدخل القانون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يرتكب هذا الفعل.





في البداية، ذكر عمرو ابراهيم أن المسألة تعد أمرا شخصيا بين الزوج والزوجة، ويمكن أن تنتهي بدون محاسبة وتدخل القانون بالسجن، معربا عن اعتقاده أن النقاش العائلي وتدخل الأسرة هو الحل الأمثل بعيدًا عن العقوبة بالسجن كل هذه المدة الطويلة.





وأيد محمود عبد الرحمن تغليظ العقوبة لأن كل من يتعدى على زوجته بالضرب يستحق اسوأ عقاب، لأن المرأة هي عمود البيت ومربية ابنائه، وتتحمل الكثير من الصعاب، وفي حال ارتكابها الأخطاء من حق الرجل أن يعقب عليها ولكن بسبل المودة والرحمة.





وأضاف عبد العزيز جمال أن القانون يحمى المرأة المصرية في حالات يصعب فيها التدخلات العائلية وتوجب على الرجل العقاب، ولكن الأمر يعد خطير في حالة تعدى كل منهم على الآخر، لأن ذلك يؤثر على مستقبل ابنائهم بالسلب.



