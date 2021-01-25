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محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والتجميل بطريق "شبين الكوم - قويسنا"

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال التطوير والتجميل بطريق شبين الكوم – قويسنا مدخل العاصمة بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، ورئيس حي شرق. 

وبحسب بيان للمحافظة، جاء ذلك عقب عودته من وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بقويسنا احتفالا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة. 

وتفقد محافظ المنوفية تركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى بالطريق وشدد بتكثيف الجهود لسرعة إنهاء الأعمال، موجها رئيس حي شرق باستكمال تركيب الأعمدة الديكورية بشارع طلعت حرب لظهور المحافظة بالمظهر اللائق بها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.

يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة من خلال رفع كفاءة الشوارع وتطوير الميادين العامة والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإعادة الرونق والشكل الجمالى للمحافظة.
محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والتجميل بطريق "شبين الكوم - قويسنا"
محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والتجميل بطريق "شبين الكوم - قويسنا"
محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير والتجميل بطريق "شبين الكوم - قويسنا"
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