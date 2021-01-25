وضع الأكاليل على النصب التذكارية في المحافظات.. ورسالة خاصة من بني سويف بمناسبة عيد الشرطة

حرص مسئولو الاجهزة التنفيذية بالمحافظات على وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية بالمحافظات بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء من الشرطة.





وفي هذا الإطار هنأ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الشعب المصري والشرطة المصرية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصري، معقبا: "ذكرى عيد الشرطة بتخلينا نفتكر ان ابطالنا من الشرطة وقفوا عشان يدافعوا عن مقدرات الدولة المصرية امام الاحتلال الانجليزي في حينها".





واضاف محافظ بني سويف، ان تلك الذكرى هي ملحمة من العطاء "بنتعلم منها لحد دلوقتي"، موضحا ان تلك التضحيات هي الوقود الذي تسير به الدولة المصرية "ومخليانا عايشين في امان".



