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وضع الأكاليل على النصب التذكارية في المحافظات.. ورسالة خاصة من بني سويف بمناسبة عيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:45 م
وضع أكاليل الزهور
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية بالمحافظات لعيد الشرطة
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فرح علاء الخولي
حرص مسئولو الاجهزة التنفيذية بالمحافظات على وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية بالمحافظات بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء من الشرطة.

وفي هذا الإطار هنأ محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الشعب المصري والشرطة المصرية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصري، معقبا: "ذكرى عيد الشرطة بتخلينا نفتكر ان ابطالنا من الشرطة وقفوا عشان يدافعوا عن مقدرات الدولة المصرية امام الاحتلال الانجليزي في حينها".

واضاف محافظ بني سويف، ان تلك الذكرى هي ملحمة من العطاء "بنتعلم منها لحد دلوقتي"، موضحا ان تلك التضحيات هي الوقود الذي تسير به الدولة المصرية "ومخليانا عايشين في امان".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء خلال إحتفالية عيد الشرطة الـ69.

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم تتوقف تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم.
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