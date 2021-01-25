لامبارد خارج تشيلسي.. حكاية نبوءة ميدو وتحدي "هحلق شعري زيرو"





بيان نادي تشيلسي الإنجليزي





تشيلسي قال في بيانه إنه اتخذ قرارا صعبا جدا بإقالة فرانك لامبارد من تدريب الفريق، الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة من انتصاره على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.





وأفاد النادي أنه تم إبلاغ لاعبي الفريق بعدم القدوم لمركز التدريب حتى وقت متأخر الاثنين، بعد أن يتم الإعلان عن إقالة لامبارد.





نتائج تشيلسي الأخيرة





جمع تشيلسي خلال 19 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي هذا الموسم 29 نفطة من 19 مباراة احتل بها المركز التاسع مبتعدا عن الأدوار الاربعة الأولى المؤهلة للدوريات الأوروبية.





يتفوق على تشيلسي في جدول ترتيب الدوري فرق أقل من حيث القيمة السوقية والتاريخ وأبرزها ويستهام وأستون فيلا وإيفرتون بينما يعاني النادي من هبوط المستوى وعدم القدرة على بلوغ مركز متقدم.





حقق نادي تشيلسي انتصارا وحيدا في آخر 5 مواجهات بالدوري بينما خسر 3 مرات وتعادل مباراة ليجمع 4 نقاط من مجموع 15 نقطة في آخر 5 مواجهات.





صفقات نارية





دعم تشيلسي فريقه مع بداية الموسم بصفقات من العيار الثقيل كانت قادرة على إعادة الفريق لمنصات التتويج لكنها لم تغير من واقع الفريق شيء.





استقدم الفريق اللندني كل من حكيم زياش نجم نادي أياكس أمستردام، والمهاجم الألماني المخضرم تيبو فيرنر، ولاعب الوسط النشيط كاي هافرتز، إضافة إلى الظهير الواعد تشيلويل.





نبوءة ميدو التي تحققت





يبدو أن العالمي أحمد حسام ميدو كان على وعي تام بإمكانيات لامبارد التدريبية والتي انكشفت مع إقالته حيث تحدى بأنه لن يكمل الدور الأول مع البلوز.





ميدو قال في تصريحات تلفزيونية " سأقوم بحلاقة شعري زيزو، إذا استكمل لامبارد عقده مع تشيلسي ولم تتم إقالته مع الفريق بعد نهاية مباريات الدور الأول الموسم المقبل 2020-2021".





وأَضاف: "لامبارد لن يكمل الموسم للنهاية ولو أكمل الدور الأول مع تشيلسي سيصبح إنجازا".

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ فرانك لامبارد اللاعب الأسطوري لنادي تشيلسي الإنجليزي ومدربه المُقال، لملمة أوراقه إيذانا بالرحيل عن جدران البلوز بعدما أخبرته الإدارة بإقالته من منصبه بعد سلسلة من النتائج السيئة.