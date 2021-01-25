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رياضة

هحلق شعري زيرو.. ميدو يكسب الرهان على لامبارد.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:12 م
ميدو
ميدو
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إسراء أشرف
كسب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الرهان، على فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن نادي تشيلسي، اليوم الإثنين، إقالة مدربه فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي تحت قيادته.

وكان ميدو قال عبر برنامجه "أوضة اللبس" عقب إنطلاق البريميرليج بأسبوع: "إذا لامبارد تخطى الدور الأول دون إقالته، هحلق شعري زيرو هنا في اوضة اللبس".

وكان لامبارد قد تولى تدريب تشيلسي في بداية موسم 2019 / 2020 وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن رغم إبرام صفقات كبيرة مثل صفقتي التعاقد مع الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ورغم تصدر تشيلسي لجدول الدوري في أوائل ديسمبر الماضي، تلقى الفريق خمس هزائم خلال آخر ثماني مباريات.

وذكر النادي في بيان :"النتائج والعروض الأخيرة لم تحقق توقعات النادي، وهبطت بالفريق إلى منتصف جدول الدوري دون وجود أي مسار واضح للتحسن."

وتردد أن الألماني توماس توخيل، الذي رحل مؤخرا عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو المرشح الأبرز لخلافة لامبارد في تدريب تشيلسي.
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