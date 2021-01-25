مع اقتراب انتهاء شهر يناير ..سألنا الناس استقبلت 2021 إزاى ؟.. فيديو

شهد عام ٢٠٢٠ العديد من الأحداث المفزعة والمفاجأة والتي أثارت الرعب والخوف حول العالم ،وكان أشهر هذه المفاجأت تفشي فيروس كورونا اللعين والذى دفع حكومات العالم بغلق الأماكن العامة والكافيهات وقاعات الأفراح وهذا ما أحزن الكثيرين وأطلق عليه البعض "عام المصائب" .





ولذلك كان إنتظار ٢٠٢١ ليس كإنتظار أي عام أخر ،وعلق عليه الناس الأماني بإنتهاء الكوارث.





لهذا مع قرب إنتهاء الشهر الاول من عام 2021 ،تجولت عدسة صدى البلد لتسأل المواطنين عن إستقبالهم لهذا العام و ما هي خططهم الإيجابية المقبلة ؟.





في البداية قال أحمد صدقي ،إنه يأمل في هذا العام تحسن أوضاع مصر والتخلص من فيروس كورونا في ظل وجود اللقاحات الجديدة ،كما يتمني تحقيق أحلامه وتزويج أولاده في أوضاع مستقرة .





وأضاف عبدالله كمال ،أنه يتمني إختفاء المشاحانات بين الناس والتفكير بإيجابية ،وزيادة الوعي بالألتزام بإرتداء الكمامات والأخذ بالإجراءات الوقائية لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا في ظل هذه الأوقات الشتوية والتي يسهل فيها إنتسار الفيروس.





وتابع محمد مصطفي ،أنه يريد تسديد بعض المديونات في هذا العام ويأمل أن يكون أفضل بالطبع عن ٢٠٢٠ ،ونهي داعيًا لمصر بالاستقرار و إستمرار تواجد الأمن والأمان بشعبها وجيشها.